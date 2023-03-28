ГИБДД прокомментировала остановку в Рязани водителя с ребёнком на грани обезвоживания

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области прокомментировала ситуацию с остановкой водителя, который вёз ребёнка в больницу.

Ранее портал YA62.ru привёл рассказ супруги рязанца, которого остановили на Михайловском шоссе. По её словам, ночью мужчина вёз в больницу дочь, которой меньше года. У девочки ротавирус, она находилась на гране обезвоживания с высокой температурой. Женщина рассказала журналистам, что инспектор продержал водителя целый час, составляя протокол. При этом мужчина объяснил, что ребенок болеет и они спешат в больницу.

По данным Госавтоинспекции, ВАЗ-2105 с «глухой тонировкой» на лобовом и боковых стёклах был остановлен 28 марта в 03.50 у СНТ «Железнодорожник-1». За рулём находился 33-летний житель Рязанского района.

По результатам измерений зафиксировано, что светопропускание передних боковых стёкол составило – 8,1%, лобового – 26,6%. В 03.57 водитель привлечён к административной ответственности. Снять тонировку на месте он отказался и, получив в 04.08 требование о прекращении противоправных действий, мужчина поехал дальше.

По данным ГИБДД, водитель за помощью не обращался, документы на него оформлены за 18 минут. Также в сообщении пресс-службы отмечается, что владелец автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку.