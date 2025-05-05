Геронтолог назвала пять условий, позволяющих человеку не стареть

Для сохранения здоровья и молодости человеку необходимы качественный сон, когнитивные тренировки, сбалансированное питание, физическая активность, полезный стресс и профилактика хронических заболеваний. Об этом сообщила РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор Ольга Ткачева.

В качестве первого аспекта сохранения молодости она называет профилактику возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, диабет, ожирение, деменцию и проблемы с суставами. Специалист подчеркнула, что здоровый образ жизни предполагает контроль ключевых показателей: артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, а также индекса массы тела. Кроме того, по её словам, критически важно отказаться от курения и поддерживать в норме вес.

Вторым условием Ткачёва обозначила сохранение психоэмоционального здоровья через позитивный настрой, баланс труда и отдыха, а также управление стрессом. Она отметила, что эта задача требует личной ответственности. Третьим фактором долголетия эксперт назвала соблюдение режима сна. Согласно исследованиям центра, оптимальная продолжительность составляет 6–8 часов в сутки. Отклонения в большую или меньшую сторону могут негативно влиять на здоровье. Хотя здесь необходимо учитывать индивидуальные особенности.

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Особое внимание Ткачёва уделила необходимости когнитивных тренировок. По её словам, обучение должно продолжаться в течение всей жизни. При этом важно выбирать направления, вызывающие искренний интерес. Специалисты по когнитивным нарушениям, как она упомянула, советуют регулярно заниматься тем, что приносит удовольствие, поскольку только так можно обеспечить долговременную мотивацию. Отдельно геронтолог выделила концепцию гармезиса — полезного стресса, замедляющего старение. В пример она привела влюблённость, которая, несмотря на эмоциональную интенсивность, способствует продлению жизни как мужчинам, так и женщинам.

Также медик акцентировала внимание на балансе питания и физической активности. Она указала, что поддержание мышечного тонуса напрямую связано с долголетием, а оптимальной нагрузкой считаются ежедневные 40-минутные пробежки или быстрая ходьба.