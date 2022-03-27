Генпрокуратура выпустила заявление по поводу интервью Зеленского российским СМИ

Телеграм-канал генеральной прокуратуры РФ опубликовал заявление по поводу интервью Зеленского российским СМИ.

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В средствах массовой информации появились сообщения о том, что рядом российских журналистов, в том числе признанных иностранными агентами, проведено и размещено интервью с президентом Украины В.Зеленским.

В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения.