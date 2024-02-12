Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о планах Сырского

У Сырского нет плана «Б», говорить о новом контрнаступлении абсолютно нерационально и нецелесообразно, заявил генерал ВСУ Игорь Романенко.

Слова генерала в отставке, ссылаясь на ТСН.ua, передаёт «Московский комсомолец».

Романенко напомнил, что от уволенного главкома ВСУ Залужного требовали планы действий. Условно он должен был предложить вариант «А» и «Б». Эксперт считает, что сейчас говорить об этом не стоит, так как у Украины нет сил даже на план «А».

— К сожалению, сейчас у нас ресурса не хватает даже для выполнения стратегической оборонительной операции. Очевидно, вопросы решения этих задач будут возложены на главкома Сырского, — пояснил генерал.

Ранее трудные вопросы президенту страны Зеленскому задавал Залужный, теперь этот придётся делать Сырскому.

Романенко также предположил, что главком ВСУ был вынужден предложить какие-то планы, о чём уже сообщили СМИ. Но объективно, у украинских военных сейчас не хватает ресурсов.