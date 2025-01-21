Генерал рассказал, к чему приведет «заморозка» помощи Украине на 90 дней

Украине не позволят проиграть в конфликте с Россией, даже несмотря на указ Трампа о приостановке на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам. Вероятно, компенсацию за блокировку американской помощи Украине возьмёт на себя Европа, которая, по мнению 47-го президента США, должна будет нести основную финансовую нагрузку в поддержке Киева. Об этом сообщил военный эксперт, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

В интервью «МК» он рассказал, стоит ли радоваться обнадеживающим заявлениям Трампа, сделанным во время инаугурации, и как блокировка помощи Украине может отразиться на ходе боевых действий.

После вступления в должность Трамп первым делом законодательно приостановил помощь иностранным государствам, включая Украину, на три месяца. Однако, как считают некоторые эксперты, окно возможностей для России на фронтах СВО откроется не сразу, а через месяц-два, когда станет ясно, насколько сократился объём военной помощи Украине.

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Если помощь действительно снизится, это может дать России возможность провести серию дерзких маневров на фронте, поскольку военные возможности Киева в значительной степени зависят от западной поддержки.

Трамп прямо заявил, что другие страны НАТО будут вынуждены взять на себя больше финансовой нагрузки, поскольку США потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем все остальные страны альянса.

По словам генерала Владимира Попова, несмотря на громкие заявления и подписанные Трампом указы, Украина не останется без помощи.

— Если помните, — говорит он, — кроме прямой помощи от Вашингтона, по указанию США была организована индивидуальная помощь от каждой европейской страны. И эта помощь будет продолжаться без изменений.

Что касается «заморозки» финансовой помощи на 90 дней, о которой говорил Трамп, то она касается только США и современного периода. Трамп не может остановить помощь, уже одобренную Байденом в конце прошлого года. Поэтому она будет поступать в соответствии с ранее утверждёнными планами.

В первую очередь Трамп будет решать вопросы внутреннего благосостояния США, наращивания экономики любыми средствами. Хотя многое было сделано до него, например, Байден прекратил работу «Северного потока», лишив Европу дешёвых российских энергоносителей и переориентировав 30-40% экономики Европы на США.

— Если не сейчас, то в будущем приостановка помощи скажется на военном потенциале Украины?

— Да, существует риск, что Украина останется на 90 дней без прямых поставок. Киев, как говорят, «почувствует существенную разницу». Однако Европу, вероятно, удастся компенсировать хотя бы 50% потерь. Как она поступит в новых условиях — вопрос открытый. Думаю, она всё-таки будет действовать, опираясь на США, и не будет предоставлять помощь столь открыто, как раньше. Ведь даже Зеленский в последнем интервью выражал недовольство и говорил, что, если Украину не поддержат, она не продержится долго.

Я уверен, что Украину продолжат поддерживать в борьбе с Россией, но не только через страны НАТО. Помощь будет идти и за счёт самой Украины, например, за счёт снижения возраста мобилизованных.

Запад будет пытаться ослабить Россию, потому что наша экономика, несмотря на её устойчивость, работает с большим напряжением. Это именно то, чего хотят наши противники — как можно больше нанести ущерба российским ресурсам. В конце концов, даже если примут решение отдать Украину России, они всё равно дадут карт-бланш Европе для того, чтобы спровоцировать нас на крупный удар. После этого ЕС предоставит возможность восстановить разрушенное, как бы намекает: «Русские дурачки, всё равно не бросят братский народ». Это будет удар по российской экономике.

— Многие возлагают надежды на Трампа. Есть ли шанс, что нам станет легче?

— Никаких послаблений для нас не будет. В речи Трампа я не услышал ничего, что бы касалось России в положительном ключе. Всё останется как было. Улучшений в СВО ожидать не стоит. Нам будет тяжело, но, возможно, морально-психологически легче, чем если бы Трамп продолжил агрессивную политику Байдена. Молчаливое согласие с предыдущей линией Белого дома, возможно, есть, но он хотя бы не озвучивает её. Расслабляться нам не стоит.

— Если финансирование будет переложено на Европу, как оно будет осуществляться? У Европы есть возможность помогать Украине?

— У Европы ещё есть ресурсы и собственное производство.

— У каких стран есть такие возможности?

— Это, конечно, Германия, Франция, Великобритания. Великобритания, скорее всего, будет помогать не напрямую, а через Польшу, которая, в свою очередь, активно критикует Россию. Хотя Польша слабее в военно-экономическом плане, она будет работать за счёт интеграции с Великобританией. Великобритания компенсирует свои расходы через Польшу, предоставляя ей новую технику в обмен на старую, которую по низким ценам передадут Украине. Таким образом, США и Великобритания не потеряют ничего. Эти две страны всё равно найдут способ извлечь выгоду и продолжать противодействовать России.