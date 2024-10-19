Суббота, 19 октября, 2024
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Генерал Попов рассказал, как северокорейские бойцы будут помогать России и где их могут задействовать

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Алексей Самохин

Генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный лётчик и военный эксперт, в интервью «МК» прокомментировал слухи о возможном применении северокорейских военных в России. 

По его словам, бойцы из КНДР могут выполнять задачи по охране важных объектов, таких как железнодорожные линии, мосты, аэродромы и арсеналы, а также охранять стратегически значимые предприятия, что поможет освободить российские силы для участия в спецоперации.

Попов отметил, что появление северокорейских бойцов сигнализирует всему миру и союзникам по СНГ о необходимости объединения усилий для защиты интересов России. В частности, в России могли бы найти применение военным из стран СНГ.

Ключевыми проблемами остаются языковой и культурный барьеры, для преодоления которых потребуется время. По мнению эксперта, на подготовку корейских военнослужащих может уйти от полугода до года.

Пока основной задачей для северокорейских военных, по предположению эксперта, будет обеспечение безопасности на Дальнем Востоке и в Сибири, а участие в реальных боевых действиях возможно только после полноценной подготовки.

— После подготовки, допускаю, что в реальных боевых действиях могут участвовать отдельные военнослужащие-добровольцы, потому что для Северной Кореи все-таки это уникальный боевой опыт, — отметил генерал. 

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