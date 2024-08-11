В селах Курской области бесчинствуют наемники из Польши, заявил изданию «Свободная пресса» генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Собеседник портала уточнил, что получил такую информацию с места боев.

«Особенно бесчинствуют поляки, казнят наших пленных», – высказался Ивашов.

Военный добавил, что также на российской территории находятся грузинские наемники.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области во вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.