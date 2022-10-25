Генерал Ивановский рассказал, где будут служить мобилизованные из Орловской области

Мобилизованные мужчин из Орловской области будут служить в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил вице-губернатор, генерал Владимир Ивановский телеканалу «Первый областной».

По его словам, орловцы будут охранять порядок на новых российских территориях.

«Основными задачами будет поддержание комендантского часа, патрулирование, охрана блокпостов и критических объектов электроэнергетики новых субъектов России», – пояснил Ивановский.

Вице-губернатор Орловской области подчеркнул, что мобилизованные будет проходить службу в 30-40 километрах от передовой.

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