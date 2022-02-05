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Суббота, 5 февраля, 2022

Гендиректора «Скопинской керамики» освободили от уголовной ответственности

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Гендиректора «Скопинской керамики» освободили от уголовной ответственности

Александр Ильин
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Генерального директора ЗАО «Скопинская художественная керамика» освободили от уголовной ответственности после того, как он выплатил зарплату 33 работникам предприятия, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

15 декабря 2021 год на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Установлено, что за период с июля по октябрь генеральный директор не выплатил деньги 33 сотрудникам на сумму более 1 млн 200 тысяч рублей.

Отметим, что в ноябре СК сообщал о невыплате трём работникам на сумму 300 тысяч рублей. 

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В ходе следствия подозреваемый погасил имеющиеся задолженности, также выплатил компенсации за просрочку. В связи с этим его освободили от уголовной ответственности.

Напомним, «Скопинская керамики» официально подтвердила приостановку работы.

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