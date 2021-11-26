На гендиректора «Скопинского сувенира» завели уголовное дело

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по региону возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Скопинская керамика». Причиной этого стала невыплата заработной платы.

По данным следствия, руководитель предприятия не выплачивал зарплату трём подчинённым свыше двух месяцев. Общая сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей.

При этом генеральный директор ООО «Скопинский сувенир» располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения задолженности, — говорится в сообщении.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направление на установление всех обстоятельств совершённого преступления, целей и мотивов подозреваемого. Следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры по погашению задолженности перед работниками.

Расследование дела продолжается.

Ранее 7info сообщало о том, что в Рязанской области работодатели задолжали сотрудникам почти 18,5 миллионов рублей.