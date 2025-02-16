Геймеры из Рязани сыграли свадьбу

Геймеры Владимир и Вероника из Рязани сыграли свадьбу. Историю любви фанатов компьютерной игры Dota рассказала глава рязанского ЗАГСа Елена Сорокина ВКонтакте.

Семь лет назад игроки Dota решили встретиться офлайн. На эту встречу пришли Владимир и Вероника. Как только девушка увидела Владимира, сказала себе: «Моё». По сути, шансов сбежать у Владимира не было. Да он их и не искал.

Семь лет влюбленные проверяли друг друга и свои отношения. Владимира приняла не только Вероника, но и ее питомец, о котором мужчина заботится, как и о своей девушке. Питомец, кстати, конь.

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Владимир и Вероника любят животных, играть в компьютерные игры, смотреть сериалы под газировку и чипсы. Вместе молодожены занимаются скалолазанием и мечтают покорить крутую вершину.

Поздравляем Веронику и Владимира, желаем им счастливой совместной жизни. Пусть вместе они покорят не одну вершину.