Гастроэнтеролог назвала самые вредные начинки для блинов

Жирное мясо и сгущенное молоко являются самыми вредными начинками для блинов, заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru. По словам специалиста, эти продукты содержат большое количество жиров и сахара, что делает их тяжелыми для пищеварения.

Какие начинки стоит избегать

По мнению врача, наибольшую нагрузку на организм создают:

колбасы и ветчина,

жирное мясо и фарш,

картофель с мясом,

покупные джемы и варенья,

сгущенка,

шоколад и шоколадные пасты.

Кроме того, Сухорукова рекомендовала отказаться от смазывания блинов сливочным маслом во время приготовления.

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Кому противопоказаны блины

Некоторым людям следует ограничить употребление блинов или полностью исключить их из рациона. Врач отметила, что это касается пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, людей с сахарным диабетом и страдающих избыточным весом.