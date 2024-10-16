Среда, 16 октября, 2024
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Гастроэнтеролог назвал продукты, ускоряющие старение кожи

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Сахар и сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки с кофеином, алкоголь, соленая пища и жареный картофель, могут способствовать ускорению процессов старения. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов из клиники академика Ройтберга.

«Эти продукты ускоряют старение из-за их воздействия на организм и кожу. Например, сахар вызывает гликацию — процесс, при котором молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру и снижая её эластичность. Это приводит к образованию преждевременных морщин. Трансжиры, содержащиеся в фастфуде и маргарине, ухудшают кровообращение, что вызывает недостаток питательных веществ и кислорода в коже, способствуя её обезвоживанию», — объясняет врач.

Напитки с кофеином — чай, кофе и энергетики — также вызывают обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии кожи.

«Алкоголь разрушает коллаген и способствует накоплению токсинов в печени, что снижает упругость кожи и способствует появлению морщин. Избыток соли вызывает обезвоживание и отеки, что также ускоряет процессы старения кожи. Жареный картофель, как и другие жареные блюда, выделяет свободные радикалы, которые, если их много, могут повреждать ткани и приводить к различным проблемам со здоровьем, включая ускорение старения», — добавил доктор.

Тем не менее, полностью исключать эти продукты из рациона не обязательно. Достаточно просто сократить их потребление, чтобы минимизировать негативное влияние на организм.

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