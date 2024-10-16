Гастроэнтеролог назвал продукты, ускоряющие старение кожи

Сахар и сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки с кофеином, алкоголь, соленая пища и жареный картофель, могут способствовать ускорению процессов старения. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов из клиники академика Ройтберга.
Напитки с кофеином — чай, кофе и энергетики — также вызывают обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии кожи.
Тем не менее, полностью исключать эти продукты из рациона не обязательно. Достаточно просто сократить их потребление, чтобы минимизировать негативное влияние на организм.