Пятница, 3 октября, 2025
13.6 C
Рязань
Кино и ТВ

Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.

В студию к Павлу Воле и Гарику Харламову придут:

Юлия Сумачёва — генеральный директор и продюсер компании «ВайТ Медиа».

Алексей Чумаков — певец и член жюри шоу «Ярче звёзд».

Дарья Блохина — актриса.

Гарик Мартиросян — шоумен, который придет вместе со своей дочерью Жасмин.

Жасмин Мартиросян расскажет о своей профессии и принесет с собой подарок для проведения аукциона.

 «Отнимать деньги у нас с Харламовым — у вас семейное», — пошутит по этому поводу Павел Воля.

Блок с юмористическими номерами традиционно откроет Женя Синяков. На этот раз объектом его ресёрча в социальных сетях станут стереотипы о «качках-философах».

Продолжат выпуск Марина Кравец, Екатерина Моргунова и Алексей Шальнов, которые разыграют сцену в дизайн-студии по ремонту квартир, куда придет очень любящая друг друга пара.

Завершат шоу Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Они приоткроют «секреты», скрывающиеся в гримёрке Надежды Кадышевой, и раскроют имя ее главной конкурентки на российской эстраде.

Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.
Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.
Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.
Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.

Фото: ТНТ

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...
Новости мира

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...

Последние новости

Аристарх Венес «подкатит» к Бузовой в новом выпуске шоу «Звёзды в джунглях»

Мне нравится! Я голодный, пипец. Но даже если бы был сытый, у меня бы нашлось место для Оли

Похороненный родителями заживо младенец выжил благодаря чуду

Обвинения были ужесточены после того, как появилось видео, четко доказывающее, что ребенок был именно закопан, а не просто оставлен.

Новая группа волонтёров отправилась из Рязани в военный госпиталь Курска

Рязанские добровольцы традиционно везут с собой в Курск гуманитарный груз: медикаменты, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты питания.

В октябрьской афише рязанского «Марко Молла» «Баланс и любовь», ритм с LAVA BAND и выставка пушистиков

Октябрьская афиша «Марко Молл» — это много интересных, актуальных и долгожданных  событий, которые любой хмурый осенний день сделают ярким и нескучным.

Водитель «Лады Приоры» в Рязани арестован на 7 суток за тонировку

Водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Рязанская НПК оснастила Касимовский нефтегазовый колледж современным оборудованием 

Новое оборудование позволит студентам отрабатывать ключевые практические навыки.

Ольга Васина стала управляющей академии развития интеллекта BOOM Kids

За годы профессиональной деятельности Ольга Васина прошла путь от школьного учителя математики и информатики до первого заместителя министра образования Рязанской области.

Официальная Рязанская лига объявила дату проведения полуфинала КВН

Игра состоится уже на следующей неделе.

Мэрия объяснила, почему у рязанцев из крана течёт ржавая горячая вода

На вопрос пользовательницы соцсети в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили сотрудники администрации Рязани. 

Водитель грузовика погиб в ДТП в Шацком районе

По предварительной информации, 45-летний житель Рязанского района, находившийся за рулем автомобиля «ГАЗ», совершил наезд на стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль «Донгфенг», которым управлял 33-летний водитель.

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.

Рязанский молодёжный хор поздравил страну с 130-летием Сергея Есенина в прямом эфире Первого канала

3 октября отмечается 130-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина

Судьбу дочери пропавшего на СВО бойца решают в Петербурге 

Школьница попала в приют после того, как отказалась возвращаться к своей мачехе, Анжелике.

Даниил Напалков получил мандат депутата Рязанской облдумы

Напалков займёт место Игоря Мурога, который стал сенатором от Рязанской области. 

Новая площадка для выгула собак появилась в парке Гагарина в Рязани

Площадка создана при поддержке проекта партии «Единая Россия» – «Защита животного мира». 