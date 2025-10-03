Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club

Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.

В студию к Павлу Воле и Гарику Харламову придут:

Юлия Сумачёва — генеральный директор и продюсер компании «ВайТ Медиа».

Алексей Чумаков — певец и член жюри шоу «Ярче звёзд».

Дарья Блохина — актриса.

Гарик Мартиросян — шоумен, который придет вместе со своей дочерью Жасмин.

Жасмин Мартиросян расскажет о своей профессии и принесет с собой подарок для проведения аукциона.

«Отнимать деньги у нас с Харламовым — у вас семейное», — пошутит по этому поводу Павел Воля.

Блок с юмористическими номерами традиционно откроет Женя Синяков. На этот раз объектом его ресёрча в социальных сетях станут стереотипы о «качках-философах».

Продолжат выпуск Марина Кравец, Екатерина Моргунова и Алексей Шальнов, которые разыграют сцену в дизайн-студии по ремонту квартир, куда придет очень любящая друг друга пара.

Завершат шоу Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Они приоткроют «секреты», скрывающиеся в гримёрке Надежды Кадышевой, и раскроют имя ее главной конкурентки на российской эстраде.

Фото: ТНТ