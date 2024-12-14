ГАИ предупредила водителей о сложных условиях на трассах в Рязанской области

Госавтоинспекция предупредила рязанских водителей об ухудшении погодных условий. Соответствующий пост опубликовал телеграм-канал ведомства.

— На автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах Рязанской области отмечается обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, — говорится в сообщении.

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей максимальной осторожности и внимательности.