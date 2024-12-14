Суббота, 14 декабря, 2024
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ГАИ предупредила водителей о сложных условиях на трассах в Рязанской области

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Алексей Самохин
Фото: t.me/gibdd062

Госавтоинспекция предупредила рязанских водителей об ухудшении погодных условий. Соответствующий пост опубликовал телеграм-канал ведомства. 

— На автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах Рязанской области отмечается обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, — говорится в сообщении. 

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей максимальной осторожности и внимательности.

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