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Четверг, 2 сентября, 2021
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Футбольный манеж в Рязани откроют в 2022 году

7info
Футбольный манеж в Рязани откроют в 2022 году

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В следующем году в Рязани начнёт работу футбольный манеж. Об этом сообщает группа «Рязанская область» ВКонтакте.

Его строительство началось благодаря соглашению с Российским футбольным союзом.

Новый объект возводят рядом с Академией единоборств. Здесь уже построили административно-бытовой корпус, приступили к закладке фундамента под большую футбольную арену. Кроме неё построят малую арену, открытое поле с искусственным газоном, организуют парковку и благоустроят территорию. Работы завершат осенью 2022 года.

Рядом с новым спортобъектом планируется строительство жилых домов и школы.

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