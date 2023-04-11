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Вторник, 11 апреля, 2023
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Футбольный манеж в Рязани планируют открыть в сентябре

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Строящийся в Рязани футбольный манеж планируют открыть в сентябре. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил во время заседания правительства Рязанской области министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

По словам губернатора Павла Малкова, этот объект, также как и онкодиспансер, потребовал очень больших усилий.

Фролов отметил, что были проблемы с оснащением манежа, но дополнительные средства, выделенные правительством региона, их решат.

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