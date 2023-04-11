Футбольный манеж в Рязани планируют открыть в сентябре

Строящийся в Рязани футбольный манеж планируют открыть в сентябре. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил во время заседания правительства Рязанской области министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

По словам губернатора Павла Малкова, этот объект, также как и онкодиспансер, потребовал очень больших усилий.

Фролов отметил, что были проблемы с оснащением манежа, но дополнительные средства, выделенные правительством региона, их решат.