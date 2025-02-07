ФСБ задержала четырех женщин, работавших на украинские спецслужбы

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержаны четыре женщины, завербованные украинскими спецслужбами для подготовки терактов, пишет телеграм-канал «RT на русском».

По данным ФСБ, они проходили обучение стрельбе, подрывному делу и управлению дронами. Целью атак должны были стать высокопоставленные офицеры Минобороны России и объекты топливно-энергетического комплекса.

В ходе обысков изъята взрывчатка, детонаторы, средства связи с кураторами.

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Задержанные признали свою вину. Им грозит до 30 лет лишения свободы.