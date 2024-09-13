ФСБ получила документы, подтверждающие, что Лондон координировал эскалацию военно-политической обстановки в мире, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Документы, добытые контрразведкой и представленные RT, раскрыли деятельность британских разведчиков, которые действовали в России под прикрытием работы в политическом отделе посольства Великобритании в Москве.

Вот основные моменты ситуации:

▪️ С 2014 года Великобритания начала сложную операцию по вовлечению мирового сообщества в глобальный конфликт.

▪️ Для этой цели был обновлён директорат Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Великобритании, который возглавил разведчик Мартин Харрис. Он работал в посольстве в России с 2014 по 2017 годы.

▪️ После начала спецоперации (СВО) Британия прекратила высылать российских дипломатов, чтобы избежать ответных мер и сохранить своих сотрудников. Это позволило MI6 внедрить агентов в британское посольство в Москве. Среди них: Джеймс Бир, Марк Даймонд, Мартин Харрис, Кристофер Джойс, Пател Блэйк и Джессика Дейвенпорт.

▪️ Документы из внутренней сети британского МИД (Форин Офис) подтверждают, что некоторые дипломаты были сотрудниками директората. Например, Марк Даймонд, который числился сотрудником экономического отдела посольства в Москве.

▪️ Британские разведчики пытались глубже интегрироваться в российскую культуру — некоторые женились в Москве, другие называли своих детей русскими именами.

▪️ Дипломаты активно встречались с оппозиционными активистами и журналистами. Эти «безопасные встречи» проходили как в городе, так и в посольстве, а также в резиденции посла. Например, с иноагентом Максимом Кацем.

▪️ Джессика Дейвенпорт, в частности, общалась с адвокатом иноагента Кара-Мурзы Эйсмонт, сотрудником СМИ-иноагента «Новая газета» Липским, активистом Меняйло и ЛГБТ*-активистом Агапковым. Также британские спецслужбы проявляли интерес к юристам, лоббирующим права мигрантов, зная, что неконтролируемая миграция может стать угрозой для страны.

Российские власти уже выслали шестерых британских дипломатов. По словам сотрудника ФСБ, если оставшиеся дипломаты «не изменят своё поведение», их также выдворят с запретом на въезд в Россию.

*Движение ЛГБТ запрещено в России.