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ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Скопинском районе

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Фото: УФСБ России по Рязанской области

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Незаконное производство организовали в частных домах. Там обнаружили около 50 килограммов мефедрона, более тонны прекурсоров, а также специальное оборудование и химические реагенты.

В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере).

Теперь гражданам страны СНГ, которые занимались производством и фасовкой наркотиков, грозит от 15 лет до 20 лет тюрьмы. Жителю Московской области, организовавшему незаконное предприятие, грозит пожизненный срок, так как он имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.

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