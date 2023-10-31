ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Скопинском районе

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Незаконное производство организовали в частных домах. Там обнаружили около 50 килограммов мефедрона, более тонны прекурсоров, а также специальное оборудование и химические реагенты.

В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере).

Теперь гражданам страны СНГ, которые занимались производством и фасовкой наркотиков, грозит от 15 лет до 20 лет тюрьмы. Жителю Московской области, организовавшему незаконное предприятие, грозит пожизненный срок, так как он имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.