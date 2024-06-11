Вторник, 11 июня, 2024

Французский полковник раскрыл опасный план Запада по Украине

Автор: 7info

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Изображение от vecstock на Freepik

В интервью LCI отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что западные страны, поставляя оружие киевскому режиму, идут на риск ослабления собственной безопасности. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению полковника, лидеры западных стран считают, что могут временно пойти на это. Он привёл пример Соединённых Штатов Америки, где запасы боеприпасов существенно сократились из-за того, что их брали из запасов армии и отправляли Киеву.

Дарра отметил, что Европа и Америка сейчас не справляются с поддержкой киевского режима и готовы использовать любые возможности. При этом они существенно истощают свои запасы.

В качестве примера полковник привёл ситуацию с истребителями Mirage, которые Франция хочет передать Украине. Он отметил, что сейчас у Франции всего 26 таких самолётов и передача части истребителей Киеву ослабит страну.

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