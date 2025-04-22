ФК «Сербия» приедет в Рязань на Международный турнир

В Рязани 27 апреля пройдет Международный турнир среди ветеранов с участием сборной России «Кубок губернатора». Об этом сообщает Рязанский региональный футбольный союз.
Встретятся 8 команд:
- ФК «Альтаир-Добринка» (Липецкая область)
- ФК «Гермес» (Москва)
- ФК «Рязань» («Рязань»)
- ФК «Сербия» (Республика Сербия)
- ФК «Спартак» (Московская область)
- ФК «ДЕКОСТЕК» (Владимирская область)
- ФК «Боевое братство» (г. Наро-Фоминск, Московская область)
- ФК «ДЕКОСТЕК» (с. Гусь-Хрустальный, Владимирская область)
Болельщиков ждут мастер-класс и автограф-сессия с участием звезд отечественного футбола.
27 апреля. Стадион «Рязань Арена» в 11:00. Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+.