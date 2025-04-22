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Спорт

ФК «Сербия» приедет в Рязань на Международный турнир

Анастасия Мериакри

В Рязани 27 апреля пройдет Международный турнир среди ветеранов с участием сборной России «Кубок губернатора». Об этом сообщает Рязанский региональный футбольный союз.

Встретятся 8 команд: 

  • ФК «Альтаир-Добринка» (Липецкая область)
  • ФК «Гермес» (Москва)
  • ФК «Рязань» («Рязань»)
  • ФК «Сербия» (Республика Сербия)
  • ФК «Спартак» (Московская область)
  • ФК «ДЕКОСТЕК» (Владимирская область)
  • ФК «Боевое братство» (г. Наро-Фоминск, Московская область)
  • ФК «ДЕКОСТЕК» (с. Гусь-Хрустальный, Владимирская область)

Болельщиков ждут мастер-класс и автограф-сессия с участием звезд отечественного футбола. 

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27 апреля. Стадион «Рязань Арена» в 11:00. Вход свободный.

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