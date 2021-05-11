ФК «Рязань» выиграл в Белгороде

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В понедельник, 10 мая, футболисты «Рязани» провели очередной матч в Первенстве ПФЛ – в гостях «горожане» встречались с белгородским «Салютом» и добились победы – 2:0.

Счёт гости открыли уже на третьей минуте – отличился Евгений Дегтярёв. На 84-й минуте все вопросы снял лучший бомбардир «Рязани» Владислав Фасхутдинов.

Отметим, что после этого забитого мяча Фасхутдинов делит первое место в списке лучших бомбардиров ПФЛ 3 группы с Константином Коржом из ФК «Сатурн». У обоих по 14 точных ударов.

Рязанцы занимают второе место в турнирной таблице. Следующий матч дома – 15 мая с ФК «Строгино».