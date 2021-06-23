ФК «Рязань» возглавил Дмитрий Серёжкин

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Футбольный клуб «Рязань» подписал контракт с тренером Дмитрием Серёжкиным, сообщила пресс-служба команды.

Дмитрий Серёжкин родился 18 июля 1976 года. В качестве футболиста выступал на позиции защитника. Начинал свою карьеру в воскресенском «Гиганте», затем перешёл в «Фабус». За коллектив из Бронниц в Первенствах страны провёл более 300 игр. С 2003–2006 годы играл в Первом дивизионе (ныне ФНЛ) за брянское «Динамо». Дмитрий Серёжкин знаком и рязанским болельщикам. В сезоне 2007 года он выступал за ФК «Рязань».

После завершения игровой карьеры вошёл в тренерский штаб раменского «Сатурна». Некоторое время возглавлял молодёжную команду клуба. В 2016 году стал главным тренером «Сатурна», в первом же сезоне привёл команду к серебряным наградам группы «Центр» Первенства ПФЛ. В минувшем розыгрыше Дмитрий Сережкин возглавлял ФК «Знамя» из Ногинска.

Помогать Серёжкину будут тренеры Юрий Кулешов и Олег Елисеев.