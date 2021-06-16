ФК «Рязань» – серебряный» призёр ПФЛ

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Футбольный клуб «Рязань» занял второе место в завершившемся 15 июня ОЛИМП-Первенстве ПФЛ среди команд 3-й группы.

В заключительном туре рязанцы в гостях проиграли курскому «Авангарду» – 0:2, но это не помешало им стать серебряными призёрами турнира. Соперник в борьбе за вторую строчку таблицы – подмосковный «Сатурн» – сыграл вничью с ФК «Салют Белгород» – 3:3.

Первое место завоевал липецкий «Металлург», набравший 63 очка. У рязанцев 59 очков, у «Сатурна» – 58.

Нападающий «Рязани» Владислав Фасхутдинов стал лучшим бомбардиром не только 3-й группы, но и всей лиги. На его счету 20 забитых мячей: 12 – с игры; 8 – с пенальти.