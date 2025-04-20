ФК «Рязань» одержал четвёртую победу подряд

Футбольный клуб «Рязань» продолжает радовать своих болельщиков в новом сезоне. В субботу, 19 апреля, команда одержала четвёртую победу подряд в первенстве России среди команд Второй лиги Б.

На поле стадиона «Рязань-Арена» «горожане» принимали соседа по турнирной таблице «Родину-М» из Москвы и добились победы — 2:1.

Забитые мячи у хозяев на счету Романа Петрухина и Никиты Погребнева.

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После 4 матчей рязанцы показывают стопроцентный результат, одержав четыре победы. Набрав по 12 очков вместе с «Динамо-Брянск», наша команда занимает второе место в турнирной таблице.