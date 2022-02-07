Фёдоров день 8 февраля: народные приметы и что категорически нельзя делать в поминальник

8 февраля отмечается Фёдоров день. В православном календаре это дата памяти святого Фёдора Студита. А в народном календаре она носит название «поминальник». Наши предки верили: сегодня мёртвые тоскуют по своим родным и бродят по свету в поисках близких. Чтобы духи не заходили во дворы и дома, не пугали детей, на могилы покойных принято насыпать золу.

Традиции и запреты 8 февраля

Чтобы не столкнуться в Фёдоров день с мертвецом, проводили различные обряды. Например, оставляли на пороге дома топор, рисовали на дверях кресты. Защитой от покойника может стать оставшийся ночевать в доме незнакомый человек. Считалось, что так гость с того света подумает, что попал не в своё жилище и покинет его.

Ещё одно название праздника 8 февраля – Фёдор гороховый. Принято гадать по гороху о погоде. По тарелкам пускали горошины, если они крутились со звоном, ждали трескучих морозов. Если бесшумно, снегопадов и холодов уже не будет.

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На Фёдора варили гороховую кашу. Считалось, что она приносит здоровье и силы. Кашей принято поделиться со скотиной, чтобы уберечь животных от падежа.

Верующие 8 февраля молятся Фёдору Студиту о прекращении грудных болей и болей в животе.

Существует и такое поверье: если в ночь на Фёдоров день приснился умерший родственник, нужно обязательно заказать его поминовение в храме.

8 февраля не стоит проводить уборку. Так можно лишить жилище защиты и покровительства не небесах. Не стоит также стирать вещи. Оставленные сушиться на улице или в сенях они могут перейти во «владение» покойников и в дальнейшем принести вам много неудач.

Народные приметы 8 февраля

Ясно и нет ветра — весна наступит рано и не будет холодной;

Если синица с утра поет, то зима закончится скоро;