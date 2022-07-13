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Фирменный киоск Хлебозавода № 3 в Рязани открылся на берегу Оки

12 июля состоялось открытие торговой точки Хлебозавода № 3 в Лесопарке около причала на берегу реки Оки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В продаже имеются разнообразные кондитерские и хлебобулочные изделия, хлеб от любимого многими рязанского производителя, а также прохладительные напитки, чай, кофе и мороженое. Для отдыха и приятного времяпровождения жителей и гостей города рядом с торговой точкой расположены уютные столики с видом на Оку.

Фирменный киоск работает ежедневно с 11.00 до 20.00.

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