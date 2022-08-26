Финансы, мем

Они стали неотъемлемой частью интернет-культуры. 27 августа – День мемов. Почему одна картинка вызывает лишь недоумение, а другая становится вирусной и заполняет страницы пользователей, не сможет ответить никто. Сегодня РИА 7 «новостей» вместе с рязанским отделением Банка России вспомнит самые яркие мемы и предложит их финансовую версию. И вы вспомните их, когда мошенники попытаются выманить ваши деньги!

Карл у Клары украл деньги с карты

Легенда: Если бы царь Шахрияр сегодня выбирал себе рассказчика сказок, Шахерезада бы проиграла обычным телефонным мошенникам. Они представляются сотрудниками полиции, прокуратуры, Банка России и коммерческих банков – этот перечень можно еще долго продолжать. Держателям карт они рассказывают захватывающие истории: на человека оформили кредит, а чтобы от него избавиться, нужно взять другой; в банке подозревают сотрудника, надо брать на живца; карта заблокирована и только перевод на «резервный счет» поможет получить доступ к деньгам и многие другие.

Правда: Какую бы легенду вам не озвучивали, цель у мошенников одна – получить ваши деньги. Причем не важно, переведете ли вы средства самостоятельно на чужой счет или передадите злоумышленникам ключ от карты, где деньги лежат, то есть пароли, коды и прочую важную информацию. Ни один сотрудник банка или представитель правоохранительных органов не будет выяснять эти данные по телефону.

Как избежать? Прежде всего, надо повесить трубку. А затем перепроверить информацию по официальным номерам тех структур, откуда якобы поступил звонок. Особенно, если речь идет о необходимости перечислить средства, сообщить персональные данные, данные счета или банковской карты. Помните: надо не просто перезвонить на тот же номер, с которого звонили вам, а самому набрать нужные цифры. При подозрении на обман следует обратиться в правоохранительные органы.

Ловись, фондовая рыбка, большая и еще больше

Легенда: Симпатичный сайт, положительные отзывы с фотографиями, истории успеха – все это должно убедить, что на фондовом рынке в прямом смысле играют и зарабатывают миллионы. Те, кто готов вложиться, как один, становятся невероятно везучими инвесторами: им присылают графики, где акции все время растут, а вслед за ними и будто бы растет прибыль клиента.

Правда: Заработать состояние на рынке ценных бумаг человеку «с улицы» невозможно. Во-первых, инвестирование само по себе – большой риск без каких-либо гарантий. Во-вторых, на рынок могут выйти только профессиональные участники, а обычному человеку нужно заключить с ними договор. И вот тут есть риск попасть к мошенникам. Сайт окажется однодневкой, отзывы – выдумкой, фотографии счастливых «богачей» – снимками из фотобанков, а яркие графики – просто картинкой, ведь деньги не вложены в ценные бумаги, а остались в кармане злоумышленника.

Как избежать? Проверьте, если ли у посредника (брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера) лицензия Банка России. Изучите среднюю доходность бумаг за несколько лет, если предлагают в разы большую – это признак мошенников.

Наташа, они все уронили, помоги!

Легенда: Вам в социальной сети пишет родственник. Или друг. Или вообще малознакомый человек, который когда-то по подзабытой сейчас причине почему-то оказался у вас в друзьях. У человека проблема, которая требует срочного финансового решения. Еще один вариант: просьба о помощи размещена на странице вашего знакомого. В конце текста, как правило, указан номер карты.

Правда: Конечно, не все такие истории – ложь. Иногда люди действительно оказываются в тупиковой ситуации и не видят другого выхода, как просить помощи у окружающих. Но очень часто душераздирающие истории – это копирование одного из типовых сценариев, например, злоумышленники говорят, что близкий попал в ДТП и срочно нужны деньги на лечение. Мошенники взламывают аккаунты реальных пользователей и начинают играть на добрых чувствах людей и их способности сопереживать.

Как избежать: Прежде чем переводить деньги, убедитесь, что просьба идет именно от этого человека. Писать бессмысленно, ведь, если аккаунт взломан, общаться вы будете с тем же мошенником. Лучше всего позвонить знакомому или связаться с ним каким-либо иным способом, например, в мессенджере. Проявите здоровое недоверие. Если вы с человеком в последний раз общались несколько лет назад, будет ли он писать вам с просьбой о помощи?

Нельзя просто так взять и отказаться от приза

Легенда: В месседжер поступает сообщение: «Вы выиграли приз. Для получения подробной информации перейдите на сайт». Заинтересовавшись, вы кликаете на ссылку. Там оказывается, что для получения заветного подарка нужно указать данные карты. Но следует поторопиться, ведь забрать приз можно только сегодня.

Правда: Такие сайты создают специально для того, чтобы собирать личные и платежные данные пользователей, под видом реально существующей или выдуманной организации. В некоторых случаях при переходе по ссылке загружается вирус, который крадет данные с устройства, например, при использовании онлайн-банкинга. А чтобы усыпить бдительность людей, мошенники часто стараются создать искусственный ажиотаж и дефицит времени.

Как избежать: Вначале следует от эмоционального (радость же от выигрыша) перейти к рациональному. Как вы можете выиграть в конкурсе, в котором даже не участвовали? Лучше всего вообще не переходить по такой ссылке, чтобы не получить незапланированную программу в своем гаджете, то есть вирус. И уж точно не указывать данные своей банковской карты или пароли из СМС, под каким бы предлогом эти сведения ни пытались узнать. Если же вы где-то оставили заявку на участие в розыгрыше приза, проверьте информацию в официальном источнике, то есть на сайте той организации которая изначально проводит конкурс.

Как тебе такое, Илон Маск?

Легенда: «И на Марсе будут яблони цвести». Примерно такого уровня обещания можно встретить в интернете. Людей привлекают в «инновационные сверхприбыльные проекты», где якобы можно быстро заработать. От «инвестора» ничего не требуется, только вложить деньги. А если вдруг хочется получить побольше и обогатиться поскорее, то нужно привлечь еще каких-либо участников.

Правда: У подобных проектов, как правило, есть все признаки финансовой пирамиды. Они проводят агрессивную рекламную компанию, движение средств абсолютно непрозрачно, зарегистрирована фирма где-то за рубежом, а даже если на сайте приложены какие-то документы, то чаще всего это лишь свидетельство о регистрации юридического лица, что не дает права на финансовую деятельность. Финпирамиды гарантируют сверхвысокую доходность, но источники этого дохода не ясны. А уж привлечение новых участников – это яркий маячок, который сигнализирует: «Отсюда надо бежать»!

Как избежать: Прежде чем доверить компании свои деньги, тщательно ее проверьте. Найдите организацию в реестрах Банка России, убедитесь, что ее нет в списке сомнительных компаний с признаками нелегальной деятельности. Изучите документы, почитайте, какие обязательства на себя берет фирма и что будет, если она их не исполнит. Не поддавайтесь на уговоры, не торопитесь. Любое финансовое решение принимайте взвешенно и осторожно.