Финансовый гороскоп на январь 2025: что готовят звезды для вашего знака?

Январь 2025 года обещает быть насыщенным и непростым месяцем, в первую очередь из-за ретроградного Марса в знаке своего падения. Этот транзит замедляет многие процессы, ослабляет нашу энергию и вызывает вспышки гнева буквально на пустом месте. Астрологи не рекомендуют начинать новые проекты в этот период, поскольку они могут быстро сойти на нет. Вместо этого лучше сосредоточиться на реорганизации старых дел, устранении ошибок и подготовке к дальнейшему развитию в более благоприятных условиях.

Профессиональный астролог Лариса Богучарская, в материале для Bankiros.ru, поделилась советами, которые помогут каждому знаку зодиака преодолеть сложности января и правильно распределить ресурсы.

Финансовый гороскоп на январь для каждого знака:

Овны

До 14 января вам благоприятны дальние поездки и следование советам опытных людей. Вторая половина месяца принесет решение крупных задач, ранее казавшихся сложными. Ваш авторитет вырастет, а доходы увеличатся. Однако лучше не начинать ничего нового, сосредоточьтесь на завершении старых проектов. Возможны выгодные знакомства, подарки и приятные траты на кулинарные радости. Доходы будут поступать из разных источников, включая инвестиции.

Тельцы

Успех придет из неожиданных ситуаций, которые сначала могут показаться неблагоприятными. Январь подарит вам энергию, авторитет и увеличение доходов. Хорошее время для открытия вклада под выгодный процент и занятия спортом. Вторая половина месяца благоприятна для дальних поездок и обучения новым техникам или знаниям, включая управление финансами. Поддержите иммунитет, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Близнецы

Этот месяц принесет удачу в финансах и важных сделках. Однако будьте внимательны: есть риск кражи и проблем с государственными структурами. Контролируйте свои слова, чтобы избежать конфликтов. После 14 января появится возможность изучать тайные знания, эзотерику или управление финансами. Если требуется обучение, подумайте об оформлении займа.

Раки

Эмоциональный фон нестабилен, а ретроградный Марс воздействует на вашу личность. Однако вы успешно справляетесь с болезнями, конкурентами и неприятностями в первой половине месяца. После 14 января иммунитет немного ослабнет, но это компенсируется ростом вашей популярности, уровня жизни и статуса. Возможны неожиданные доходы и выгодные вложения в недвижимость, вероятно, с использованием ипотечных средств.

Иллюстрация: DALL E

Львы

Январь вдохновит вас на новые творческие идеи и личностное развитие. Это хорошее время для повышения квалификации или обучения других. Возможны сложности из-за женщины или конкурентов, но после 14 января ваше здоровье и уверенность в себе улучшатся. Биржевые спекуляции будут удачными, если завершить их до 14 января. Избегайте кредитов, но карту с хорошим кэшбеком оформить можно.

Реклама

Девы

Месяц неблагоприятен для здоровья и эмоционального состояния. Займитесь профилактикой: отдыхайте, принимайте витамины и проходите обследования. Финансовая ситуация стабильна, а доходы вашей семьи растут. Во второй половине января возможны проблемы с конкурентами или болезнями, поэтому важно больше отдыхать. Путешествие или хобби помогут снять напряжение, но будьте осторожны с кредитами.

Весы

Ваши коммуникативные навыки в январе будут на высоте. Это подходящее время для коротких рабочих поездок, написания статей и запуска давно забытых идей. Новые проекты лучше отложить до марта. Возможны улучшения в жилищных условиях и получение новой должности. Соединение Сатурна и Венеры в вашем 5 доме принесет проекты, которые будут успешными и долгосрочными.

Скорпионы

Путешествия в январе не рекомендуются, а в общении будьте сдержанны, чтобы избежать конфликтов. Месяц принесет удачу в карьерных вопросах, счастье, здоровье и финансовую стабильность. Близкие связи с друзьями и общественная активность укрепятся. Рассмотрите возможность открытия накопительного счета для долгосрочного хранения средств.

Стрельцы

В январе вас ждут новые возможности для самореализации и укрепления веры в себя. Уделяйте внимание здоровью и будьте осторожны в финансовых вопросах, особенно после 14 января, когда возможны потери. Январь принесет успех в предпринимательстве, писательстве и проектах, связанных с интеллектуальной деятельностью.

Козероги

Этот месяц откроет для вас новые задачи и ресурсы. Укрепится вера в свои силы, а работа станет более продуктивной. Важно следить за здоровьем и не переживать из-за врагов и недоброжелателей. После 14 января звезды благоприятствуют началу новых дел. Рассмотрите возможность оформления кредитки для покрытия медицинских расходов.

Водолеи

В январе вы сблизитесь с родственниками и ощутите поддержку. Одинокие представители знака могут начать новые отношения. Ваши доходы растут, а социальная активность помогает в достижении целей. Возможна покупка автомобиля с использованием автокредита. До 14 января удачным будет карьерный рост и увеличение благосостояния.

Рыбы

Январь – время признания ваших достижений. Вы добьетесь успехов в карьере, переговорах и финансовых вопросах. Возможны прибыльные проекты и укрепление репутации. Рассмотрите открытие вклада для сохранения накоплений. Несмотря на финансовые успехи, будьте осторожны с рисками потерь в будущем.

Январь 2025 года будет благоприятным для укрепления финансов и карьерного роста у Стрельцов, Весов, Водолеев и Рыб. Тельцам, Ракам, Девам и Скорпионам стоит обратить внимание на здоровье, чтобы не допустить ухудшения как физического, так и финансового состояния. Овнам, Львам, Скорпионам и Близнецам рекомендуется контролировать эмоции, чтобы избежать конфликтов.

Прогнозы помогут вам грамотно распланировать месяц, чтобы использовать звездную энергию с максимальной пользой.