Фильм рязанских журналистов победил в международном кинофестивале «Белые ночи»

Художественно-документальный фильм «Дорога домой» стал победителем VII международного кинофестиваля «Белые ночи» в номинации «Лучший военно-исторический фильм». Об этом сообщает министерство территориальной политики Рязанской области.

Кинодрама — это совместный проект издательства «Пресса» и регионального выпуска газеты «Комсомольская правда». Фильм снят на основе книги Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой», составленная из 150 писем рязанского фронтовика Арсения Благонравова.

Режиссёр фильма – рязанец Дмитрий Просуков, главный оператор – Сергей Карпов.

Арсений Благонравов пропал без вести осенью 1944 года. Память рязанца увековечили на мемориале «Долина Славы» в Заполярье, где младший лейтенант принял свой последний бой.

Картину снимали 2 года. До этого она уже взяла Гран-при регионального конкурса «Хрустальный Журавль» и вышла в финал всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-Регион».