Фильм про многодетного отца из Рязани стал одним из победителей международного фестиваля кино

Киноновелла «День отца», посвящённая большой семье рязанца Юрия Змейкова, стала лауреатом Международного фестиваля кино, видеороликов и социальной рекламы «Лампа».

Картина участвовала в номинации «Документальный короткометражный фильм». Фестиваль проходил в Перми с 13 по 16 октября. Об этом сообщает Нетипичная Рязань ВКонтакте.

В конкурсной программе мероприятия в 2022 году приняли участие свыше 700 работ — это короткометражные игровые и документальные фильмы, видеоролики, социальная реклама и видеоклипы от режиссёров из 10 государств.

Первый фестиваль импакт-кино «Лампа» состоялся в 2014 году. Каждый год смотр собирает участников со всего мира, чьи работы посвящены простым людям, талант, бесстрашие и упорство которых меняют мир к лучшему.

Житель Рязани Юрий Змейков — яркий пример. Отец шести приёмных и двоих кровных детей стал героем киноновеллы «День отца», вошедшей в документальный сериал «Люди дела» Фонда Тимченко.

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