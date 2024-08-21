Фиктивный брак больше не поможет получить временное проживание в России

В России могут усложнить процедуру получения разрешения на временное проживание (РВП) для иностранных граждан. Правительственная комиссия поддержала поправки, которые установят двухлетний срок брака с россиянином как обязательное условие для получения этого документа, сообщают «Известия».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время многие иностранцы используют фиктивные браки для легализации своего пребывания в России и последующего получения гражданства.

«И иностранцы, которые не смогли получить документы, нередко для легализации используют институт брака без намерения создания семьи. На сегодняшний день условий по сроку нахождения в браке с гражданином России перед получением разрешения на временное проживание не предусмотрено», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Новые поправки предусматривают, что иностранный гражданин сможет претендовать на РВП только в том случае, если он состоит в браке с гражданином России не менее двух лет. Кроме того, РВП будет аннулироваться в случае расторжения брака.

Поправки также усложняют получение РВП для иностранцев, имеющих детей от граждан России. Теперь для этого потребуется доказать факт совместного проживания с ребенком и его вторым родителем в течение двух лет.

Авторы законопроекта рассчитывают, что новые меры позволят снизить число фиктивных браков и повысить эффективность миграционного контроля.