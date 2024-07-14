Воскресенье, 14 июля, 2024

Фигуристка Александра Трусова возобновила спортивную карьеру

Автор: Кристина Аманн

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Фото из Официальной группы Александры Трусовой ВКонтакте

Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр, возобновила спортивную карьеру. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

Информация исходит от двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко. По его словам, они с Трусовой работают каждый день. Фигуристка покажет короткую и произвольную программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт‑Петербурге 14 и 15 сентября. 

В последний раз 20‑летняя спортсменка участвовала в турнирах в 2022 году.

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