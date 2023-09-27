Среда, 27 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Фигурист Вадим Раевский умер после сильного отравления

7info

Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский скончался в Москве. Спортсмен умер в клинике после сильного отравления, сообщает РЕН ТВ. 

По данным источника, Раевский попал в больницу 20 сентября. Медики диагностировали сильное токсическое отравление неизвестным разъедающим веществом. 

Пациента поместили в реанимацию, но 26 сентября 52-летний фигурист скончался. 

Раевский выигрывал Кубок СССР, трижды побеждал на открытом первенстве Москвы. После окончания карьеры стал тренером – 20 лет он работал с юными фигуристами.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации