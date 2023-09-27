Фигурист Вадим Раевский умер после сильного отравления

Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский скончался в Москве. Спортсмен умер в клинике после сильного отравления, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, Раевский попал в больницу 20 сентября. Медики диагностировали сильное токсическое отравление неизвестным разъедающим веществом.

Пациента поместили в реанимацию, но 26 сентября 52-летний фигурист скончался.

Раевский выигрывал Кубок СССР, трижды побеждал на открытом первенстве Москвы. После окончания карьеры стал тренером – 20 лет он работал с юными фигуристами.