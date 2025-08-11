Фестиваль «Небо России» посетило более 50 тысяч гостей со всей России — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об итогах проведения в регионе спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России».
Глава региона отметил, что на рязанской земле завершился фестиваль «Небо России». На протяжении девяти дней небо над лугами Спасского района украшали яркие воздушные шары. В этом году в мастерстве полета соревновались 25 команд из 11 регионов России. В Кубке России по командным соревнованиям коллектив Рязанской области получил серебро, а в индивидуальном зачете – бронза у нашего земляка Марка Стенина.
