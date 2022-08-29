Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов

Татьяна Панфилова: «Наш президент назвал Рязань сердцем России. И сегодня в сердце России звучит колокол. Колокол объединяющий, защищающий и направляющий нас. Мы вместе с теми, кто сейчас борется с огнём. Мы вместе с теми, кто защищает интересы нашей страны в специальной военной операции»