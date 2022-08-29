Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов

Фото с сайта Рязанской городской думы

VII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» состоялся на площади перед Успенским собором Рязанского кремля.

В 2022 году фестиваль объединил звонарей из Рязанской, Тверской, Московской и Пензенской областей. Самому юному участнику всего 6 лет. Гости насладились древним искусством колокольных перезвонов. Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.

Участников мероприятия приветствовали председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, врио главы региона Павел Малков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Татьяна Панфилова: «Наш президент назвал Рязань сердцем России. И сегодня в сердце России звучит колокол. Колокол объединяющий, защищающий и направляющий нас. Мы вместе с теми, кто сейчас борется с огнём. Мы вместе с теми, кто защищает интересы нашей страны в специальной военной операции»

Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов
Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов
Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов
Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов
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