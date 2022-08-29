Фестиваль колокольного звона собрал в Рязани звонарей из четырёх российских регионов

VII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» состоялся на площади перед Успенским собором Рязанского кремля.
В 2022 году фестиваль объединил звонарей из Рязанской, Тверской, Московской и Пензенской областей. Самому юному участнику всего 6 лет. Гости насладились древним искусством колокольных перезвонов. Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.
Участников мероприятия приветствовали председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, врио главы региона Павел Малков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.