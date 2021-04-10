Фельдшер пострадал в аварии автомобиля скорой помощи и такси на Южной окружной в Рязани

В субботу, 10 апреля, на пересечении Южной окружной дороги и Ряжского шоссе произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси. Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ГИБДД.

Авария произошла примерно в 18:20. По предварительной информации, спецавтомобиль «УАЗ» двигался на запрещающий сигнал светофора. При этом у машины были включены световые и звуковые сигналы. В результате произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси «Киа».

— В аварии пострадал фельдшер 1975 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются