6.8 C
Рязань
Суббота, 10 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

Фельдшер пострадал в аварии автомобиля скорой помощи и такси на Южной окружной в Рязани

Елена Лобанова
Фото из соцсетей

В субботу, 10 апреля, на пересечении Южной окружной дороги и Ряжского шоссе произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси. Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ГИБДД.

Авария произошла примерно в 18:20. По предварительной информации, спецавтомобиль «УАЗ» двигался на запрещающий сигнал светофора. При этом у машины были включены световые и звуковые сигналы. В результате произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси «Киа».

— В аварии пострадал фельдшер 1975 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]