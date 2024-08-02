Пятница, 2 августа, 2024

Фейковое обращение командующего ВДВ Теплинского с логотипом рязанского канала сгенерировал ИИ

Автор: 7info7

Опубликовано

Фейковое обращение командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом рязанского канала ТКР, как выяснилось, сгенерировано искусственным интеллектом. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сервис «Зефир».

«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы», она позволяет определять сфабрикованный контент. Она установила, что заявление, произносимое человеком в кадре, ненастоящее, а сгенерированное, или дипфейк.

— Во время анализа видеоролика было выявлено использование искусственного интеллекта для создания фейка с помощью технологии синтеза и подмены голоса, а затем для приведения движения мимики и губ на исходном ролике в соответствие с новым фейковым текстом. За основу использовалось видео 2022 года, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа в социальных сетях появился видеоролик с фейковым обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского. На видео стоит логотип рязанского телеканала ТКР.

В официальной группе телеканала ВКонтакте сообщается, что распространяемый ролик — фейк. Программы с участием Теплинского на ТКР не было.

— Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми, — заявили представители канала.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Лирика, живопись и дизайн: афиша мероприятий Рязани на 3-4 августа

В Рязани с размахом отметили День ВДВ показательными выступлениями десантников

Под Рязанью трупы кошек разложили, «как на витрине»

Председатель Железнодорожного райсуда Наталья Соколова ушла в отставку

В Новомичуринске установили памятник погибшим участникам спецоперации

Появилась афиша празднования Дня города в Рязани

Ветер повалил водонапорную башню в Скопинском районе

Сенатора от Тульской области Савельева задержали за причастность к убийству

Фальшивых денег в Рязанской области стало меньше — Центробанк

Стоун и Сысоева обвинили Квитатиани в симпатии к соперникам в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

ФКУ «Поволжуправтодор» досрочно завершил ремонт на участке Р-132 в Рязанской области

На Старой Рязани нашли останки богатой женщины