Фейковое обращение командующего ВДВ Теплинского с логотипом рязанского канала сгенерировал ИИ

Фейковое обращение командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом рязанского канала ТКР, как выяснилось, сгенерировано искусственным интеллектом. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сервис «Зефир».
«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы», она позволяет определять сфабрикованный контент. Она установила, что заявление, произносимое человеком в кадре, ненастоящее, а сгенерированное, или дипфейк.
Напомним, 2 августа в социальных сетях появился видеоролик с фейковым обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского. На видео стоит логотип рязанского телеканала ТКР.
В официальной группе телеканала ВКонтакте сообщается, что распространяемый ролик — фейк. Программы с участием Теплинского на ТКР не было.