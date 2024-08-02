Фейковое обращение командующего ВДВ Теплинского с логотипом рязанского канала сгенерировал ИИ

Фейковое обращение командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом рязанского канала ТКР, как выяснилось, сгенерировано искусственным интеллектом. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сервис «Зефир».

«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы», она позволяет определять сфабрикованный контент. Она установила, что заявление, произносимое человеком в кадре, ненастоящее, а сгенерированное, или дипфейк.

— Во время анализа видеоролика было выявлено использование искусственного интеллекта для создания фейка с помощью технологии синтеза и подмены голоса, а затем для приведения движения мимики и губ на исходном ролике в соответствие с новым фейковым текстом. За основу использовалось видео 2022 года, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа в социальных сетях появился видеоролик с фейковым обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского. На видео стоит логотип рязанского телеканала ТКР.

В официальной группе телеканала ВКонтакте сообщается, что распространяемый ролик — фейк. Программы с участием Теплинского на ТКР не было.

— Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми, — заявили представители канала.