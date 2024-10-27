Федеральный журналист удивился «революционным» названиям улиц в Скопине

Обозреватель «Ъ FM» Пётр Воронков побывал в Скопине и обратил внимание на большое количество «революционных» улиц там. По его журналиста, это резануло его слух.

Так, он обратил внимание, что улицы названы в честь «полного собрания революционных героев», начиная от Владимира Ленина (в Скопине есть площадь, улица, памятник) до его супруги и соратницы Надежды Крупской, имя которой носят улица, проезд и переулок.

— А ещё улицы Михаила Калинина, Николая Щорса, Моисея Урицкого, Василия Чапаева и других. Обычно я спокойно отношусь к таким историям, но здесь явный перебор. И ни одного, по-моему, имени из прославленных местных умельцев. Хорошо, если ошибаюсь, ведь Скопин ещё часто называют городом гончаров, — делится журналист.

Вместе с тем город ему понравился, впечатлили обозревателя интересные храмы, дореволюционные дома с историей, музеи, местные легенды традиции и сказания. Воронков удивился, почему Скопин не входит в топ туристических направлений.