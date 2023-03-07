Вторник, 7 марта, 2023
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Фатальные перемены с 15 марта ожидают тысячи россиян – астролог Володина

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Image by wayhomestudio on Freepik

Астролог Василиса Володина сообщила: с середины месяца, а именно с 15 марта, невероятные перемены ожидаются в жизни одного знака зодиака. Тысячи россиян, рождённых под этим знаком, пустятся в невероятные, но очень счастливые виражи судьбы.

Перемены ожидают Тельцов. Чтобы всё прошло успешно, им необходимо принять изменения судьбы с достоинством. Жизнь подарит Тельцам невероятные шансы на 180 градусов сменить окружение, работу, ценности.

Причём Тельцы смогут реализоваться настолько, что сделают задел на ближайшие 10 лет, считает астролог.

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