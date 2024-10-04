ФАС возбудила дело в отношении транспортировщиков ТКО. Речь о 7,8 млрд рублей

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении участников торгов на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Рязанской области.

Компании ООО «Спецавтобаза по уборке города», ООО «КСК «Дягилево», ООО «Полигон», ООО «Спецмаш», ООО «Альфа», ООО «Спецпромсервис», ООО «Метком», ООО «Веста» и ряд индивидуальных предпринимателей подозреваются в сговоре при участии в торгах, проводимых региональным оператором по обращению с ТКО.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 7 850 346 399 рублей.

В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы**.

*по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

**ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.