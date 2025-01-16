Фальсифицированная молочная продукция из Рязани обнаружена в России

На территории России выявлена молочная продукция, выпускаемая компанией-«призраком» ООО «Гринмилк», зарегистрированной по адресу: Рязанская область, город Рязань, территория Никуличи, район Никуличи, дом 12, садовое товарищество «Опыт», участок 73. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

По данным Управления, юридическое лицо ООО «Гринмилк» фактически не ведет деятельность по указанному адресу.

Если вы заметили, что на упаковке молочной продукции указан производитель ООО «Гринмилк», будьте внимательны: эта продукция является фальсифицированной.

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О фактах продажи фальсификата можно сообщать в управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: г.Рязань, ул.Островского, д.51А.