За 6 месяцев 2024 года эксперты Банка России обнаружили в Рязанской области 39 поддельных денежных знаков. Это на 20% меньше, чем за такой же период годом ранее.

Количество поддельных банкнот номиналом 5000 рублей снизилось в 1,7 раза — до 19 штук. Двухтысячных выявлено вдвое меньше, чем в январе–июне 2023 года, — три купюры. Еще 10 фальшивок имитировали банкноту номиналом 1000 рублей. Кроме того, эксперты выявили по одной поддельной купюре номиналами 500 и 100 рублей.

Также в первом полугодии фальшивыми признаны 4 пятирублевые монеты и одна десятирублевая.

Социологическое исследование, которое провел Банк России, показало, что практически половина россиян не проверяет банкноты на подлинность. При этом гарантии, что в кошелек не попадет фальшивка, нет. Прежде чем брать купюру, стоит оценить хотя бы три защитных признака, например, водяной знак, микроперфорацию и повышенный рельеф. Полный список защитных признаков можно найти на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».