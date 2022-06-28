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Вторник, 28 июня, 2022

Ежедневно из Рязанской области на службу в армию отправляют до 100 человек

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Ежедневно из Рязанской области на службу в армию отправляют до 100 человек

Ежедневно к местам службы из Рязанской области отправляют до 100 срочников. Об этом сообщил региональный военком Олег Серкез, комментируя ход весеннего призыва.

По его словам, призыв проходит в штатном режиме. 28 июня призывники отправились в Санкт-Петербург, Москву, Владикавказ, в расположение частей Балтийского флота. Рязанцы будут проходить службу в сухопутных войсках, военно-космических силах, ВМФ.

Осмотрела помещения, в которых проходят профессиональный, психологический и медицинский отборы будущие солдаты срочной службы, первый зампред председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Она пообщалась с молодыми людьми и пожелала им успешного прохождения службы.

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