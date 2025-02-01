«Если чем-то недоволен — как дал леща!» Тренер Слуцкий — о методах воспитания в Китае

2 февраля в 23:00 в эфире телеканала ТНТ выйдет «Шоу Воли» (16+) — развлекательная программа, в которой Павел Воля приглашает в гости известных людей, чтобы поговорить с ними обо всём и просто повеселиться.

Новым гостем шоу станет футбольный тренер Леонид Слуцкий, который прошедший год провёл в Китае, тренируя местную футбольную команду. Вместе с «Шанхай Шэньхуа» он стал серебряным призёром чемпионата Китая, а также выиграл Суперкубок страны. Слуцкий рассказал Воле и его соведущему Илье Соболеву об особенностях китайского уклада жизни, который сильно отличается от российского.

«У них есть такая фишка, которая нам бы не помешала: любой тренер, учитель может бить людей. Если чем-то недоволен — как дал леща! И все понимают: тренер гневается. Но это не всем разрешено, нельзя просто на улице взять и кого-то ударить. Только если ты тренер, преподаватель, чему-то кого-то учишь — то есть это метод педагогического воздействия», — поделился Слуцкий.

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При этом, по словам тренера, китайцы считают именно себя и свой уклад единственно правильной нормой.

«Для них мы все — дикари. Это они — древнейшая цивилизация. А наши нормы поведения для них неприемлемы, они считают, что мы себя неправильно ведём», — добавил наставник.