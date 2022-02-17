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Четверг, 17 февраля, 2022

Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»

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Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»

Александр Ильин

17 февраля заместители Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин и Евгений Беленецкий провели выездное рабочее совещание руководством региональной Корпорации развития и подрядчиками индустриального парка «Рязанский». Главными темами встречи стало обсуждение промежуточных итогов работы по привлечению инвесторов, обустройству площадки инженерной и транспортно-логистической инфраструктурой в зимний период и подготовка к предстоящему строительному сезону.

Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»

По словам заместителя Председателя Правительства Рязанской области Артема Никитина, в настоящее время о готовности локализовать производство на территории ИПП «Рязанский» заявили 26 инвесторов, в том числе четыре новых резидента. Их проекты – с совокупным объемом инвестиций около 1,5 млрд рублей – предполагают запуск современных предприятий по выпуску строительных сэндвич-панелей, гофрированной бумаги и картона, магнитных систем, строительство воздухоразделительной установки и производство жидкого кислорода. Линии последних резидентов позволят создать более 330 рабочих мест. В общей сложности на будущих предприятиях парка (их будет около 40) откроется порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

«Сегодня индустриальный парк «Рязанский» – основная инвестиционная площадка нашего региона. Мы ежедневно работаем с потенциальными резидентами площадки. Свободные земельные участки еще есть, но с каждым днем их становится все меньше, – заявил Артем Никитин. – Буквально через неделю первые резиденты уже выйдут на площадку и приступят к строительству своих производств. Параллельно мы запускаем разработку проектов четырех новых индустриальных парков в разных районах Рязанской области. Наша главная цель прежняя: обеспечить бесшовное вхождение каждого нового инвестора в регион. И наряду с участками индустриального парка «Рязанский» мы должны иметь новые предложения инфраструктурных площадок для локализации инвестпроектов».

Комментируя сроки ввода в эксплуатацию инфраструктурных объектов индустриального парка, Никитин обозначил их полную готовность уже к осени, а к декабрю этого года – завершение работ по общему благоустройству территории индустриального парка «Рязанский».

Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
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В настоящее время Корпорация развития разрабатывает схему управления индустриального парка.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы людям было удобно и комфортно здесь работать. Для доставки сотрудников предприятий мы запустим бесплатные автобусы из Рязани до парка и обратно, будут построены столовая, магазины», – сказал Артем Никитин.

По оценке заместителя Председателя Правительства региона Евгения Беленецкого, все работы выполняются в точном соответствии с установленными сроками. До конца месяца планируется полностью завершить монтаж двух из 8 подстанций электроснабжения, в финальной стадии – прокладка локальных очистных сооружений, сетей вывода очищенных стоков с территории парка, строительство канализационных и водопроводных сетей. В марте подрядчик приступает к проведению газопровода по всей территории парка.

Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»
Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»

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