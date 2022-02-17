Еще четыре резидента заходят на площадку индустриального парка «Рязанский»

17 февраля заместители Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин и Евгений Беленецкий провели выездное рабочее совещание руководством региональной Корпорации развития и подрядчиками индустриального парка «Рязанский». Главными темами встречи стало обсуждение промежуточных итогов работы по привлечению инвесторов, обустройству площадки инженерной и транспортно-логистической инфраструктурой в зимний период и подготовка к предстоящему строительному сезону.

По словам заместителя Председателя Правительства Рязанской области Артема Никитина, в настоящее время о готовности локализовать производство на территории ИПП «Рязанский» заявили 26 инвесторов, в том числе четыре новых резидента. Их проекты – с совокупным объемом инвестиций около 1,5 млрд рублей – предполагают запуск современных предприятий по выпуску строительных сэндвич-панелей, гофрированной бумаги и картона, магнитных систем, строительство воздухоразделительной установки и производство жидкого кислорода. Линии последних резидентов позволят создать более 330 рабочих мест. В общей сложности на будущих предприятиях парка (их будет около 40) откроется порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

«Сегодня индустриальный парк «Рязанский» – основная инвестиционная площадка нашего региона. Мы ежедневно работаем с потенциальными резидентами площадки. Свободные земельные участки еще есть, но с каждым днем их становится все меньше, – заявил Артем Никитин. – Буквально через неделю первые резиденты уже выйдут на площадку и приступят к строительству своих производств. Параллельно мы запускаем разработку проектов четырех новых индустриальных парков в разных районах Рязанской области. Наша главная цель прежняя: обеспечить бесшовное вхождение каждого нового инвестора в регион. И наряду с участками индустриального парка «Рязанский» мы должны иметь новые предложения инфраструктурных площадок для локализации инвестпроектов».

Комментируя сроки ввода в эксплуатацию инфраструктурных объектов индустриального парка, Никитин обозначил их полную готовность уже к осени, а к декабрю этого года – завершение работ по общему благоустройству территории индустриального парка «Рязанский».

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В настоящее время Корпорация развития разрабатывает схему управления индустриального парка.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы людям было удобно и комфортно здесь работать. Для доставки сотрудников предприятий мы запустим бесплатные автобусы из Рязани до парка и обратно, будут построены столовая, магазины», – сказал Артем Никитин.

По оценке заместителя Председателя Правительства региона Евгения Беленецкого, все работы выполняются в точном соответствии с установленными сроками. До конца месяца планируется полностью завершить монтаж двух из 8 подстанций электроснабжения, в финальной стадии – прокладка локальных очистных сооружений, сетей вывода очищенных стоков с территории парка, строительство канализационных и водопроводных сетей. В марте подрядчик приступает к проведению газопровода по всей территории парка.