Понедельник, 19 августа, 2024

Ещё 9 иностранцев в Рязани решили заключить контракты с Минобороны

Автор: Kate

Опубликовано

В Рязанской области продолжаются рейды, направленные на выявление лиц, получивших российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет. Результатами очередного рейда поделились сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области.

Рейд прошёл по торговым точкам и строительным площадкам. В том числе проверяющие посетили 5-ю оптовую базу Рязани. Проверено 18 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, семерым из которых вручены повестки для постановки на воинский учет. 9 иностранных граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Отметим, что с начала года на воинский учёт в Рязанской области принято более 500 натурализованных граждан.

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