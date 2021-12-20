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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Елена Сорокина проверила, как в Рязани проводятся работы по модернизации уличного освещения

7info7

19 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд города, чтобы проверить, как ведутся работы по замене опор и светильников уличного освещения.

Мэр напомнила, что в мае этого года завершился энергосервисный контракт. В декабря пройдут закупочные процедуры. Предстоит заменить более 17 тысяч светильников и закупить 15 шкафов системы управления освещением.

–  Модернизация городского освещения – это системная работа. На строительство новых сетей в этом году благодаря поддержке правительства Рязанской области было выделено более 100 млн рублей. На многих участках проводится замена опор и светильников, – докладывает Сорокина.

Так, на Восточной окружной до посёлка Карцево подрядчик устанавливает освещение на участке 2,5 км. Для этого необходимы 44 опоры и 87 закладных деталей. Уже установлено 19 опор и 47 деталей.

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Работы также проводятся на улице Новосёлов. Там обновляют освещение с двух сторон улицы. Светильники установят энергосберегающие, светодиодные, с гарантией 5 лет. Уже готово 30 закладных деталей и 8 опор.

Опоры освещения меняют также на улице Шевченко. Работы завершены на 80%. Елена Сорокина заверила, что новые светильники будут мощнее прошлых.

На участке от улицы Роща до улицы Покровской реализуется местная инициатива по установке освещения. Здесь протянули кабель, разместили опоры и повесили светильники. Работы продолжатся уже в наступающем году.

– В 2022 году в рамках программы по комфортной городской среде будет благоустроено 4 территории – Лесопарк, Гвардейский сквер, парк им. Белякова, маршрут Вишневый сад – Дубовая роща. Везде запланирована установка новых опор и светильников, – подытожила глава администрации

  • Елена Сорокина проверила, как в Рязани проводятся работы по модернизации уличного освещения
  • Елена Сорокина проверила, как в Рязани проводятся работы по модернизации уличного освещения
  • Елена Сорокина проверила, как в Рязани проводятся работы по модернизации уличного освещения
  • Елена Сорокина проверила, как в Рязани проводятся работы по модернизации уличного освещения
  • Елена Сорокина проверила, как в Рязани проводятся работы по модернизации уличного освещения

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