Понедельник, 19 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Елена Сорокина 19 сентября побывала на строительной площадке новой школы в Кальном. Впечатлениями градоначальник поделилась на своей странице ВКонтакте.

С экспертами обсудили организацию подъезда к школе. В частности, предложено сделать по участку новой дороги одностороннее движение и установить знак «кирпич». Это должно ограничить скоростной режим возле учебного заведения, а также снизить число машин благодаря отсутствию сквозного проезда. Также посмотрели места для организации посадки и высадки учеников перед зданием.

Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном

С прошлого визита мэра города на площадку на прилегающей территории появились тротуары и дорога в щебне. На этой неделе планируется уложить асфальт и начать укладку плитки вокруг школы.

Внутри помещений продолжается отделка: рабочие устанавливают двери, сантехнику, занимаются отделкой актового зала. Уже сейчас работает котельная, пройдена опрессовка, на объект пришло тепло.

Елена Сорокина: «Осталось немного времени до ввода школы в эксплуатацию, нужно идти строго в графике. Контроль усиливаем, буду посещать объект каждые две недели»

Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном
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