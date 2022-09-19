Елена Сорокина проверила ход строительства школы в Кальном

Елена Сорокина 19 сентября побывала на строительной площадке новой школы в Кальном. Впечатлениями градоначальник поделилась на своей странице ВКонтакте.

С экспертами обсудили организацию подъезда к школе. В частности, предложено сделать по участку новой дороги одностороннее движение и установить знак «кирпич». Это должно ограничить скоростной режим возле учебного заведения, а также снизить число машин благодаря отсутствию сквозного проезда. Также посмотрели места для организации посадки и высадки учеников перед зданием.

С прошлого визита мэра города на площадку на прилегающей территории появились тротуары и дорога в щебне. На этой неделе планируется уложить асфальт и начать укладку плитки вокруг школы.

Внутри помещений продолжается отделка: рабочие устанавливают двери, сантехнику, занимаются отделкой актового зала. Уже сейчас работает котельная, пройдена опрессовка, на объект пришло тепло.